Rennes : Kader Meïté dans le viseur de la Côte d’Ivoire

Kader Meïté, attaquant du Stade Rennais, est désormais dans le viseur de la sélection ivoirienne, comme l’indique L’Équipe. International français chez les jeunes, le joueur de 18 ans reste éligible pour la Côte d’Ivoire grâce à ses origines et attire logiquement l’attention des Éléphants, séduits par son profil athlétique et son potentiel. Sa progression rapide en Ligue 1 et son exposition grandissante au plus haut niveau font de lui un dossier suivi de près par la fédération ivoirienne, qui pourrait tenter de le convaincre pour l’avenir.

Sur le terrain, Meïté réussit des débuts très prometteurs avec Rennes. Cette saison, il a disputé 15 matchs en Ligue 1 avec 3 buts et 2 passes décisives. Utilisé aussi bien comme titulaire que comme impact player, il s’est illustré par sa puissance, son jeu de tête et sa présence dans la surface, notamment lors de buts importants face à Nantes ou Lyon. À seulement 18 ans, il s’impose déjà comme l’un des jeunes attaquants les plus suivis du championnat, ce qui explique l’intérêt croissant autour de son avenir international.