Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Rennes : Kader Meïté dans le viseur de la Côte d’Ivoire

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
La joie de Kader Meïté avec Rennes. @Maxppp

Kader Meïté, attaquant du Stade Rennais, est désormais dans le viseur de la sélection ivoirienne, comme l’indique L’Équipe. International français chez les jeunes, le joueur de 18 ans reste éligible pour la Côte d’Ivoire grâce à ses origines et attire logiquement l’attention des Éléphants, séduits par son profil athlétique et son potentiel. Sa progression rapide en Ligue 1 et son exposition grandissante au plus haut niveau font de lui un dossier suivi de près par la fédération ivoirienne, qui pourrait tenter de le convaincre pour l’avenir.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, Meïté réussit des débuts très prometteurs avec Rennes. Cette saison, il a disputé 15 matchs en Ligue 1 avec 3 buts et 2 passes décisives. Utilisé aussi bien comme titulaire que comme impact player, il s’est illustré par sa puissance, son jeu de tête et sa présence dans la surface, notamment lors de buts importants face à Nantes ou Lyon. À seulement 18 ans, il s’impose déjà comme l’un des jeunes attaquants les plus suivis du championnat, ce qui explique l’intérêt croissant autour de son avenir international.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Côte d'Ivoire
Mohamed Kader Meïté

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Côte d'Ivoire Flag Côte d'Ivoire
Mohamed Kader Meïté Mohamed Kader Meïté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier