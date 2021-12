Sergio Agüero contraint de prendre sa retraite !

Parti libre de Manchester City cet été, Sergio Agüero avait pour objectif de donner un dernier virage à sa carrière en signant au FC Barcelone. Un choix dicté alors par son envie d'évoluer avec Lionel Messi, son ami de toujours. L'attaquant de 33 ans déchantait rapidement en voyant «La Pulga» partir au Paris Saint-Germain en fin de contrat et en connaissant de premiers pépins avec une rupture du tendon de son mollet droit en août dernier. Loupant le début de saison, le natif de Quilmes revenait à la mi-octobre.

Débutant contre Valence (3-1) puis buteur dans le Clàsico contre le Real Madrid (1-2), Sergio Agüero prenait peu à peu la mesure de son rôle. Cependant son cinquième match avec les Blaugranas contre le Deportivo Alavés (1-1) a vite tourné court. Victime de douleurs à la poitrine, il a cédé sa place à Philippe Coutinho à la 41e minute de jeu. Emmené à l'hôpital, il s'est alors rendu compte que la situation était bien plus grave que prévu. Victime de soucis au cœur avec une arythmie cardiaque, il était déjà forfait pendant trois mois.

Une triste fin

Les nouvelles indications qui sont ressorties depuis quelques semaines ont fait état de graves problèmes mettant en danger la carrière de Sergio Agüero. Devenant inapte pour le sport de haut niveau, l'attaquant argentin a donc était forcé de mettre un terme à sa carrière comme il l'a expliqué lors d'une conférence de presse ce mercredi midi : «cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait plus vraiment.»

C'est une sacrée page qui se tourne puisque le football mondial perd l'un des cinq meilleurs numéros 9 des dernières années avec Robert Lewandowski, Luis Suarez, Karim Benzema et Harry Kane. C'est donc une carrière avec 21 titres dont 6 Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 et 2021), la Ligue Europa 2010 (Atlético), la Copa America 2020 et les Jeux Olympiques de 2008 qui prend fin. Que ce soit à l'Atlético de Madrid ou à Manchester City, Sergio Agüero a marqué les 15 dernières années. Malheureusement, son histoire au FC Barcelone prend fin subitement tout comme sa carrière.