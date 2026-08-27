OL : le constat alarmiste de Paulo Fonseca après l’élimination

L’élimination de l’OL en barrages de la Ligue des champions pourrait obliger le club à vendre certains joueurs avant la fermeture du mercato. Après la défaite contre Fenerbahçe (1-2) mercredi au Groupama Stadium, Paulo Fonseca n’a pas caché les conséquences que cet échec pouvait avoir sur son effectif. « Je suis l’entraîneur, mais je comprends la situation. Pour le club, la Ligue des champions était très importante pour avoir la possibilité de continuer avec les mêmes joueurs. Peut-être que maintenant on a besoin de vendre. C’est la réalité », a reconnu l’entraîneur lyonnais. À quelques jours de la fin du marché des transferts, le Portugais semble donc résigné à l’idée de voir son groupe encore bouger, alors que la qualification devait permettre à Lyon de conserver plus facilement ses joueurs.

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Après le nul obtenu à Istanbul à l’aller (1-1), l’OL s’est incliné au retour et quitte la compétition sur un score cumulé de 3-2. Le club rhodanien sera reversé en Ligue Europa, mais perd surtout les importantes recettes promises par la Ligue des champions. Lyon renonce notamment aux 23 millions d’euros liés à une participation à la phase de ligue, tandis que le manque à gagner total est estimé autour de 40 millions d’euros en prenant en compte les différents revenus qu’aurait pu générer son parcours. Une somme qui devait apporter une marge de manœuvre supplémentaire au club sur le marché des transferts et dont l’absence pourrait désormais accélérer certains départs d’ici à la fermeture du mercato.