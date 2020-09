AS Monaco : Oleg Petrov et Paul Mitchell exposent leurs plans pour le mercato

L'AS Monaco a déroulé le tapis rouge pour ses deux nouvelles recrues Caio Henrique et Kevin Volland. Le défenseur brésilien et l'attaquant allemand rejoignent ainsi Axel Disasi et Anthony Musaba au rayon des arrivées estivales. Présents lors de la présentation officielle des deux joueurs aux médias, le vice-président Oleg Petrov et le directeur sportif Paul Mitchell en ont profité pour effectuer un premier bilan du mercato.

Si les deux dirigeants se montrent pleinement satisfaits du travail réalisé jusqu'ici, du mouvement reste à prévoir en Principauté avant la clôture du marché. « Nous avons 53 joueurs à travers les équipes. C’est un chiffre normal et nous faisons beaucoup de travail avec Paul (Mitchell) pour équilibrer l’équipe. Il y a des joueurs qui vont partir et d’autres qui vont arriver,» confie d'ailleurs Petrov. L'homme fort de la formation asémiste met donc en exergue la volonté monégasque de dégraisser encore un peu plus son effectif tout en y apportant quelques petites retouches.

Ça va encore bouger à l'AS Monaco

Une stratégie confirmée par le responsable du sportif Paul Mitchell, désireux de sauvegarder un certain équilibre au sein du groupe professionnel, mais aussi d'offrir des maux de tête à son entraîneur Niko Kovac en lui mettant à disposition des joueurs de qualité. « Je pense que nous sommes en train d'entrer dans une phase ou nous sommes très satisfaits de l'effectif, on a trouvé un bon équilibre. Si on peut apporter une dernière retouche, on le fera. On a une stratégie qui porte sur plusieurs mercatos, si on peut ajouter une dernière pièce à ce puzzle on ne s'en privera pas, » décrypte ainsi l'ancien dirigeant du groupe Red Bull.

Ce dernier n'a pas souhaité commenter les rumeurs concernant une éventuelle arrivée de Brozovic sur le Rocher dans les prochaines semaines. Mitchell le concède volontiers, il lui reste encore du pain sur la planche avant octobre prochain. « Il y a des possibilités pour que des joueurs partent, mon job consiste à trouver le bon équilibre, » résume ainsi l'intéressé. Le juste milieu, Niko Kovac ne demande que ça pour hisser à nouveau l'AS Monaco dans le top 5 de la Ligue 1...