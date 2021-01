PSG-OM : André Villas-Boas allume l'arbitrage

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l'Olympique de Marseille s'est incliné lors du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, à Lens, sur le score de deux buts à un. Le second but parisien a été l'oeuvre de Neymar sur penalty suite à une faute de Pelé, qui avait remplacé Mandanda, blessé à la cuisse. C'était aussi l'occasion de retrouvailles entre Alvaro Gonzalez et Neymar, qui est entré en jeu.

Deux grosses fautes de l'Espagnol plus tard et un carton jaune, on a senti l'ancien de Villarreal un peu tendu. Bien évidemment, la question a été posée à André Villas-Boas lors de la conférence de presse. Le Portugais a pris sa mine des mauvais jours, a évacué dans un premier temps les retrouvailles entre les deux joueurs, avant d'allumer l'arbitre de la rencontre, Ruddy Buquet.

Villas-Boas a parlé à Buquet

« Non, je ne l'ai pas senti plus tendu à ce moment-là (Alvaro, ndlr). La seule chose que je vois c'est que l'OM est cartonné mais pas le Paris Saint-Germain. J'ai parlé à l'arbitre à la fin, il m'a dit que les deux fautes que Paris fait dans nos contre-attaques, ce n'est pas des cartons jaunes... bon... d'habitude quand tu arrêtes une contre-attaque avec une faute, c'est un carton jaune direct, là rien. Il a donné à nous et pas à eux. C'est une différence de traitement encore une fois contre l'OM. Je n'ai rien à ajouter », a-t-il lâché.

En effet, à l'issue de la rencontre, on a pu voir sur la pelouse le coach de l'OM et les arbitres discuter avant que Ricardo Carvalho vienne voir si tout allait bien. Depuis le début de la saison, maintenant, André Villas-Boas explique que son écurie est celle qui est le plus sujette aux cartons. Celui d'Alvaro ce mercredi soir causera son absence contre Lens...