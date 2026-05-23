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Serie A

Maurizio Sarri tout proche de rejoindre l’Atalanta

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Maurizio Sarri @Maxppp

La valse des entraîneurs va rapidement débuter et comme souvent, les clubs de Serie A sont les premiers à ouvrir le bal. Du côté de l’Atalanta, l’avenir de Raffaele Palladino semblait s’écrire en pointillés. Et la direction n’a pas tardé avant d’avancer ces pions avec notamment la piste menant à Maurizio Sarri.

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Le coach de 67 ans arrivait à la fin d’un cycle avec la Lazio Rome. Et selon les informations de Sky Italia, il devrait bien prendre la tête de l’Atalanta dans les prochains jours. Il ne reste que des détails à régler mais il va bien prendre la succession de Palladino qui négocie donc son départ et va devoir se trouver une nouvelle porte de sortie.

Pub. le - MAJ le
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