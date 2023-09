PSG : les confidences de Sergio Ramos sur sa fin d’aventure

La suite après cette publicité

Lionel Messi et Neymar ont quitté le Paris Saint-Germain dans la douleur. Entre les sifflets, les insultes et même les provocations, les deux stars sud-américaines ont connu une fin d’aventure tumultueuse avec les supporters parisiens. Au point que Neymar prenne la parole pour assurer que lui et Messi ont *«vécu l’enfer au Paris Saint-Germain, lui et moi. On s’énerve, parce qu’on n’est pas là pour rien, on est là pour faire de notre mieux»*.

Pourtant, une autre star parisienne, partie cet été, a toujours été plus clean et n’a jamais voulu rentrer dans le conflit avec les supporters. Il s’agit de Sergio Ramos. Pourtant écarté quasiment durant toute sa première année en raison de ses pépins physiques, Sergio Ramos avait retrouvé de la confiance durant sa deuxième pige avec le PSG. Pas conservé, il était sollicité tout l’été et a décidé de s’engager avec le Séville FC lundi, 18 ans après avoir quitté son club formateur.

À lire

Mike Maignan ouvre la porte à un retour au PSG !

Sergio Ramos a refusé de prolonger

Interrogé par les médias du club lors d’une interview diffusée sur plusieurs télés espagnoles, le défenseur central de 37 ans a affirmé avoir vécu «une journée très spéciale, une des plus merveilleuses, car, au final, rentrer à la maison est très gratifiant, une journée pleine d’émotions» pour son retour en Andalousie. Avant de revenir sur les options concernant son avenir et une possibilité de rester au PSG. «J’ai eu l’opportunité de continuer à Paris, même pendant deux saisons de plus, mais je ne l’ai pas saisie», a-t-il expliqué, dans un entretien retranscrit par Marca.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours été une personne qui se laisse guider par ses impulsions, par son cœur, et je n’ai jamais été guidée par l’argent. Et ceux qui disent le contraire ne me connaissent pas. C’est pourquoi il n’était pas logique pour moi d’aller en Arabie saoudite, ni d’aller au MLS, ni d’aller ailleurs qu’ici. J’ai attendu, avec un brin d’espoir, et il est venu à la 93e minute», a ajouté l’ex-Parisien. Sergio Ramos va donc continuer l’aventure en Liga, avec un salaire avoisinant 1 M€ selon la presse espagnole.