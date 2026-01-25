Le FC Barcelone est sur le point de recruter 4 pépites

Le FC Barcelone a fait un petit cadeau hivernal à Hansi Flick : João Cancelo est ainsi revenu en Catalogne, alors que l’entraîneur allemand avait réclamé l’arrivée d’un renfort en défense. Il ne devrait, a priori, pas y avoir de nouvelles recrues pour l’équipe première, principalement pour des raisons financières, et les efforts du club vont surtout se concentrer sur le marché estival, où un grand défenseur central est attendu.

En revanche, chez les jeunes, ça bouge dans tous les sens. Plusieurs départs sont ainsi à prévoir au sein du Barça Atletic, l’équipe B du club catalan. Andrés Cuenca, jeune défenseur central de 18 ans, devrait ainsi filer en direction de Côme, en Serie A. Son compagnon de charnière Mamadou Mbacke devrait lui filer en Major League Soccer, alors que le talentueux ailier Dani Rodriguez pourrait être prêté au Dinamo Zagreb.

De belles arrivées pour le Barça B

Et forcément, des recrues sont attendues. Pour compenser ces départs, mais pas que, puisque le club est toujours à l’affût des meilleurs jeunes de la planète et se concentre aussi sur la post-formation, ne voulant pas se contenter uniquement des talents qui sortent de La Masia. Hamza Abdelkarim, talentueux attaquant égyptien de 18 ans, est ainsi attendu à Barcelone dans les prochains jours. Il viendra renforcer le secteur offensif du Barça Atletic, lui qui est considéré comme un des plus gros talents du continent africain.

Ce n’est pas tout, puisque comme l’indique Fabrizio Romano, le Barça va aussi conclure la signature d’Ajay Tavares. C’est un ailier anglais de 16 ans qui évolue à Norwich, et le club catalan a devancé d’autres clubs comme Leipzig qui étaient aussi sur le coup. Le club a aussi pratiquement bouclé la signature de Juwensley Onstein, défenseur néerlandais de 18 ans qui appartient à Genk, et viendra renforcer le secteur défensif de l’équipe de Juliano Belletti. Enfin, Patricio Pacífico, latéral uruguayen de 19 ans qui évolue au Defensor Sporting, devrait aussi rejoindre la Catalogne comme l’indique Mundo Deportivo. Quatre joueurs qui, s’ils confirment leur potentiel, pourraient s’entraîner avec les A et éventuellement monter en pro d’ici peu…