Ne pas revivre le même cauchemar. En déplacement du côté de Leipzig, le RC Lens était encore traumatisé par la déroute subie à domicile il y a trois semaines contre Côme (9-1). Depuis les choses ont changé sur le papier. Yannick Cahuzac a été remercié et remplacé par Didier Digard à la trêve, lequel a dirigé son premier match le week-end dernier (1-1 contre Toulouse à Bollaert). Les têtes sont en revanche toujours malades et avant ce déplacement en Allemagne pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions, on craignait plus une nouvelle déconvenue qu’on espérait un exploit qui aurait maintenu un petit espoir de qualification. Les premières minutes ont rapidement confirmé les mauvais pressentiments.

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Malgré le retour de Ganiou dans le onze de départ, les Sang et Or ont vécu une entame terrible qui les a plombés tout le match. Et c’est bien connu, les emmerdes, ça vole en escadrille. Le coup-franc tiré par Raum fut largement dévié par Todibo et trompait Risser pris à contre-pied (1-0, 6e). Il y avait déjà eu deux frayeurs mais les Lensois préféraient mourir avec leurs idées, quitte à s’enfoncer dans la nasse. La passe de Todibo pour Risser n’était déjà pas fameuse, celle de Baidoo fut fatale. Nusa intercepta et s’en alla battre un Risser, décidément impuissant, d’un tir enroulé (2-0, 9e). La domination des hommes de Martin Demichelis ne faiblissait pas avec déjà 8 tirs tentés après un gros quart d’heure.

Lens peut regretter sa première période

Néanmoins, à l’inverse de l’humiliante expérience de Côme, Lens parvenait à stopper l’hémorragie, tout en étant complètement dominé dans le jeu, à l’image d’un Sotoca en grande difficulté. Il y a tout de même eu cette accélération de Sima (21e), qui lui aussi faisait son retour dans la composition de départ après deux mois de blessure. La tête de Sotoca ne trouvait pas le cadre non plus (24e). Au retour des vestiaires, Risser sortait la tentative de Nusa en angle fermé (49e) et permettait de maintenir son équipe dans le match. Il a bien fait car les Lensois montraient un bien meilleur visage en ce début de seconde période, plus incisifs avec cette tentative de Thauvin (52e), plus agressifs avec ce pressing d’Udol (54e), plus hauts sur le terrain aussi et des lignes resserrées qui permettaient de récupérer le ballon dans le camp adverse.

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Udol récompensait finalement ce temps fort après ce débordement d’Abdulhamid (2-1, 58e). Le visage des Sang et Or se montrait radicalement différent. Sima pensait même avoir égalisé, seulement Sotoca était finalement signalé hors-jeu sur cette tête à bout portant (62e). Kadile, Mesloub et Skoras donnaient une énergie supplémentaire depuis le banc, alors que les Allemands commençaient à s’agacer. Il en fallait encore plus pour égaliser. Kadile manquait son contrôle sur ce bon centre d’Udol (75e), puis sa tête sur le coup-franc suivant (76e). L’enroulé du gauche de Mesloub échouait au pied du poteau après ce très bon raid de Skoras (78e). Lens poussait tant qu’il le pouvait, sans jamais réussir à revenir au score. Pire encore, après une belle parade de Risser sur cette tête de Nkunku (83e), Nusa convertissait le dernier contre sur un service du Français (3-1, 90e+3). Cette nouvelle défaite éloigne un peu plus le 33e du classement de la qualification.