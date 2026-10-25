Atlético de Madrid : Diego Simeone réagit aux excuses de Julián Álvarez

Diego Simeone a réagi avec satisfaction aux excuses présentées par Julián Álvarez après les déclarations de l’attaquant argentin sur son avenir et son intérêt pour le FC Barcelone. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid a salué la démarche de son joueur, estimant qu’il fallait du courage pour reconnaître ses torts. « J’ai beaucoup de respect pour les personnes qui présentent leurs excuses, parce que demander pardon n’est pas facile. Je suis heureux pour Julián. Il se sentira beaucoup plus en paix maintenant. Lorsqu’il dit quelque chose comme ça, c’est parce qu’il le pense sincèrement », a déclaré le technicien madrilène.

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Simeone a également rappelé l’importance de son attaquant pour les ambitions des Colchoneros, alors que Julián Álvarez a récemment reconnu qu’il aurait compris la colère des supporters après avoir évoqué un possible départ. « Nous avons besoin de lui. Si le club veut atteindre les sommets dont rêvent les supporters, nous avons besoin que Julián soit à son meilleur niveau », a insisté l’entraîneur. Des propos qui témoignent de sa volonté de tourner la page et de replacer l’Argentin au cœur du projet madrilène, malgré les tensions suscitées par ses déclarations cet été.