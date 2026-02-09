Frédéric Taquin sur la short list d’Anderlecht

L’agitation est totale au Lotto Park où le Sporting d’Anderlecht s’enfonce dans une crise historique après une nouvelle défaite inquiétante face au Racing Genk et une série noire de quatre matchs sans le moindre but inscrit avant une demi-finale de Coupe de Belgique capitale face à l’Antwerp pour laquelle l’intérimaire Jérémy Taravel se retrouve seul aux commandes suite au licenciement de Besnik Hasi la semaine dernière et après le départ surprise d’Edward Still vers Watford ce lundi.

La suite après cette publicité

La direction, désormais orpheline d’Olivier Renard, s’active pour trouver un successeur capable de redresser la barre en plaçant désormais Frédéric Taquin (50 ans) tout en haut de sa réflexion. L’actuel coach de la RAAL La Louvière, au profil charismatique et à la philosophie de jeu offensive, séduit énormément Kenneth Bornauw au point de devenir le candidat le plus sérieux face au Néerlandais Paul Simonis. Le hasard du calendrier placera justement Taquin, dont le nom avait été évoqué il y a quelques jours du côté de Metz lorsque le club lorrain a changé son coach, face à son destin lors du déplacement des Loups à… Anderlecht le week-end prochain.