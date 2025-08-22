Andy Diouf file à l’Inter Milan

Une dernière belle vente pour le RC Lens avant la fermeture du marché des transferts. Après Neil El Aynaoui transféré à la Roma pour 23 M€ et Kevin Danso dont l’option d’achat a été levée par Tottenham pour 25 M€, les Sang et Or font à nouveau une belle entrée d’argent avec le départ d’Andy Diouf vers l’Inter Milan. Nous vous le rapportions ces dernières heures, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Il ne manquait plus que les signatures pour officialiser la nouvelle, c’est chose faite.

«Andy Diouf est un joueur de l’Inter Milan. Le milieu de terrain français né en 2003 arrive en contrat permanent en provenance du Racing Club de Lens. Vingt-septième Français de l’histoire de l’Inter, Andy a joué dans toutes les équipes de jeunes de France, remportant la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris en 2024 , où il a disputé deux matchs contre la Nouvelle-Zélande et l’Égypte. Aujourd’hui âgé de 22 ans, le rêve d’Andy Diouf s’enrichit d’un nouveau chapitre passionnant : un chapitre en noir et bleu», précise le communiqué des Nerazzurri. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions débourse 25 M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain, qui a donc signé jusqu’en 2030 avec sa nouvelle équipe.

L’heure du grand saut pour Diouf

C’est sa seconde expérience à l’étranger mais c’est véritablement le grand saut. Après Rennes, le FC Bâle où il s’est révélé aux yeux du grand public, et le RC Lens, voilà qu’Andy Diouf rejoint un grand d’Europe, avec l’étiquette de son transfert dans le dos. Il n’a pas choisi la facilité mais c’est peut-être ça aussi qui motive le joueur de 22 ans, qui a connu des hauts et des bas dans le Nord de la France, entre la Ligue des Champions et une fin de parcours plus cahoteuse.

L’Inter n’a pas connu les changements majeurs annoncés au début de l’été. Certes Simone Inzaghi est parti pour l’Arabie saoudite, remplacé par Cristian Chivu mais Hakan Çalhanoğlu est finalement resté, tout comme Francesco Acerbi. Les deux hommes, essentiels durant le parcours jusqu’en finale de C1, étaient annoncés sur le départ. Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny ou encore Petar Susic sont tout de même venus garnir les rangs interistes. Et avec les présences des recrues, plus Barella, Frattesi, Zielinski et autres Mkhitaryan, Diouf a du pain sur la planche.