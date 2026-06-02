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CdM 2026, EdF : les Parisiens et William Saliba sont arrivés à Clairefontaine

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Les Champions d’Europe sont de retour au travail. Deux jours après le sacre du Paris Saint-Germain face à Arsenal en finale de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez ont rejoint Clairefontaine ce mardi matin pour débuter leur préparation à la Coupe du monde 2026 avec l’Équipe de France de football.

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Les Parisiens sont accompagnés de William Saliba, battu en finale avec Arsenal, mais bien présent malgré une douleur au dos contractée samedi et qui avait inquiété. Après les célébrations du titre dans la capitale dimanche puis leur passage à Roland-Garros lundi pour présenter les trophées européens du PSG. Ce midi, les Bleus partageront ce mardi un déjeuner avec Emmanuel Macron et continuer leur préparation avant le premier match amical face à la Côte d’Ivoire jeudi.

Pub. le - MAJ le
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