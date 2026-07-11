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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Norvège : le magnifique but d’Andreas Schjelderup face à l’Angleterre

Par Kevin Massampu
1 min.
Schjelderup (Norvège) @Maxppp
Norvège 1-1 Angleterre
winamax
1 4.70 N 2.55 2 1.94 bonus 100€

La Norvège et l’Angleterre s’affrontent actuellement à Miami, pour le 3e quart de finale de cette Coupe du Monde 2026. Un match qui a vu les Drillos ouvrir le score de manière spectaculaire face aux Three Lions. Après une récupération de Berg dans les pieds d’Harry Kane, qui a réclamé une faute, Martin Ødegaard a rapidement décalé Andreas Schjelderup sur le côté gauche de la surface.

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L’ailier de Benfica a alors tenté un centre-tir du pied gauche. Le cuir a filé vers le second poteau, surprenant totalement Jordan Pickford. La tentative de Schjelderup a finalement terminé au fond des filets grâce au poteau gauche du portier d’Everton, offrant ainsi l’avantage aux Norvégiens.

Pub. le - MAJ le
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