Coupe du Monde 2026, Norvège : le magnifique but d’Andreas Schjelderup face à l’Angleterre

La Norvège et l’Angleterre s’affrontent actuellement à Miami, pour le 3e quart de finale de cette Coupe du Monde 2026. Un match qui a vu les Drillos ouvrir le score de manière spectaculaire face aux Three Lions. Après une récupération de Berg dans les pieds d’Harry Kane, qui a réclamé une faute, Martin Ødegaard a rapidement décalé Andreas Schjelderup sur le côté gauche de la surface.

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Quel but d'Andreas Schjelderup ! 🚀🇳🇴

Le Norvégien inscrit un but exceptionnel et donne l'avantage à son équipe juste avant la pause.



La Norvège mène 1-0.



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L’ailier de Benfica a alors tenté un centre-tir du pied gauche. Le cuir a filé vers le second poteau, surprenant totalement Jordan Pickford. La tentative de Schjelderup a finalement terminé au fond des filets grâce au poteau gauche du portier d’Everton, offrant ainsi l’avantage aux Norvégiens.