West Ham : le maire de Londres cartonne Kurt Zouma et David Moyes

Englué dans une affaire de maltraitance animale après avoir réalisé une vidéo où il administrait des coups envers son chat, Kurt Zouma a vécu une drôle de soirée hier où il a été largement hué lors de la victoire de West Ham contre Watford (1-0). Le défenseur central international français de 27 ans a aussi été largement critiqué par le président de Londres Sadiq Khan sur Sky Sports.

«C'est méprisable. Je pense qu'un certain nombre de choses doivent être faites de toute urgence. Je pense que la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et la police doivent travailler ensemble et engager des poursuites contre ce joueur» a-t-il lâché énervé avant de critiquer son coach David Moyes : «je suis déçu par David Moyes et West Ham. Je sais combien les trois points sont importants, je soutiens un club aussi, ils auraient dû faire preuve de leadership et le laisser tomber hier soir. Je suis inquiet lorsque les jeunes voient des footballeurs de Premier League s'en tirer ainsi avec un tel comportement. Que vous soyez footballeur ou maire, nous sommes des modèles et nous devrions montrer l'exemple.» Des mots forts de la part de l'homme politique anglais.

