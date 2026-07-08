Coupe du Monde 2006 : les nouveaux propos fracassants de Materazzi sur Zidane

Marco Materazzi est revenu sur l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de la Coupe du Monde : la finale 2006 entre l’Italie et la France, remportée par la Nazionale aux tirs au but (1-1, 5-3 t.a.b.). 20 ans après cette soirée à Berlin, le défenseur italien a de nouveau évoqué son duel avec Zinédine Zidane, notamment le fameux coup de tête du capitaine des Bleus qui avait entraîné son expulsion en prolongation. Dans un entretien accordé à France Football, Materazzi a tenu à défendre sa version des faits : « je ne suis pas un saint, mais Zidane non plus, vu que ce n’était pas son premier geste ».

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L’ancien joueur de l’Inter Milan estime que cet incident appartient avant tout à l’histoire du match et regrette que les deux hommes n’aient jamais échangé après la rencontre. « Ça aurait été tout à son honneur que Zidane me serre la main après le match et on en serait restés là », a-t-il expliqué. Malgré cette rivalité devenue légendaire, Materazzi n’a pas manqué de saluer la carrière du Français : « je le respecte et je le remercie pour ce qu’il a fait dans sa carrière, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur ». Des propos qui relancent le débat autour d’un des moments les plus commentés du football mondial. Pas sûr que cela ne change pour autant la version du futur coach des Bleus.