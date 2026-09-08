Juventus : Manuel Locatelli se dirige vers une longue absence

Manuel Locatelli pourrait manquer une longue période avec la Juventus. Touché au genou lors de la dernière rencontre face à l’AC Milan (1-1), le milieu de terrain souffre d’une blessure au ménisque qui inquiète sérieusement le club turinois. D’après les dernières informations rapportées par Sky Italia, la piste d’une opération devient de plus en plus probable, ce qui ferait craindre une indisponibilité importante pour l’international italien.

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Le diagnostic définitif, la méthode de traitement retenue et la durée exacte de son absence doivent encore être déterminés dans les prochaines heures, après l’avis de plusieurs spécialistes. Une chose semble toutefois déjà se dégager : le joueur devrait être éloigné des terrains pendant une période significative, avec une opération comme option privilégiée à ce stade.