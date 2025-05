Roberto De Zerbi ne sait pas si Ismaël Koné restera à l’OM

Recruté l’été dernier par l’Olympique de Marseille en échange de 12 M€, le milieu de terrain canadien Ismaël Koné n’a pas réussi à s’imposer sur la Canebière. Prêté au Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison, le Canadien va rentrer à Marseille en fin de saison. Sous contrat jusqu’en 2029, Koné a-t-il un avenir chez les Phocéens ?

La suite après cette publicité

Interrogé, Roberto De Zerbi a botté en touche.«Koné ? C’est un joueur fort qui malheureusement a été malchanceux au début, avec sa cheville et il a eu du mal à trouver sa place, mais nous n’avons aucun doute sur sa qualité. On le voit avec Benatia, même quand il joue avec le Canada, mais c’est un joueur fort. On verra maintenant ce qu’il en sera, mais c’est un joueur qui appartient au club», a-t-il confié en conférence de presse.