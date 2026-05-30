PSG : Luis Enrique est le roi des finales

Luis Enrique affiche un impressionnant bilan en finale depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Il a remporté 16 des 19 finales qu’il a disputées, soit un taux de réussite de 84 %, confirmant sa réputation de spécialiste des grands rendez-vous.

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Avec le PSG, son parcours est encore plus remarquable : neuf victoires en dix finales. Sa seule défaite est survenue lors de la finale de la Coupe du monde des clubs, le 13 juillet 2025, face à Chelsea (0-3).