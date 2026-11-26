Quatre jours après sa déconvenue au Vélodrome face au Mans (défaite 3-2 après avoir mené 0-2), l’OM devait montrer qu’il s’agissait bien d’un accident de parcours. Bruno Genesio et ses hommes retrouvaient leur stade et leur public face au Levski Sofia dans une Ligue Europa où ils se sont relancés avant la dernière trêve en allant gagner à Leverkusen (1-0). Avec un Höjbjerg de retour dans le onze, mais sans Weah et Kondogbia, en proie à des soucis musculaires de dernière minute, les Phocéens démarraient timidement cette rencontre où leurs adversaires avaient décidé d’adopter une position plus attentiste que leurs supporters, coupables de débordements avant le coup d’envoi. 10es avant ce soir, les Bulgares cherchaient avant tout à prendre un point qui leur assurerait de grandes chances de qualification pour le tour suivant. Ils se positionnaient en bloc bas face à des Marseillais qui essayaient de contourner la défense mais en jouant trop lentement.

La suite après cette publicité

Cela manquait de percussion et de prise de risque jusqu’à ce débordement de Bezahaf. Gouiri fut simplement devancé par Makoun (16e). Le rythme et l’intensité commençaient à monter, à l’image de cette frappe cadrée de Paixao (23e), et surtout un penalty obtenu par Gomes après un joli une-deux avec Abdelli. Gouiri ne tremblait pas pour donner l’avantage aux siens (1-0, 28e). Les Olympiens se sont sans doute relâchés après cette ouverture du score car dans la foulée, Reinaldo échappait à la vigilance d’Egan Riley avant de buter sur un excellent De Lange (32e). Sur le corner suivant, la défense oubliait Moubarik à l’entrée de la surface, dont la frappe échouait sur le haut de la barre transversale (34e). Passé ce temps plus faible, Abdelli repartait de l’avant et orientait vers Paixao qui tentait de trouver Gomes au second poteau, devancé in extremis par Neves (42e). L’OM n’était pas encore à l’abri.

La panenka manquée de Gouiri sans conséquence

Cet objectif a bien failli être réalisé dès le retour des vestiaires lorsque Gomes lançait Abdallah dans la profondeur, accroché dans la surface par Centelles. Gouiri se présentait à nouveau au point de penalty mais échouait, cette fois, en optant pour une panenka trop faiblarde pour tromper le gardien adverse (51e). Une belle occasion s’était échappée et il ne fallait pas la regretter pour la suite… Paixao maintenait la pression devant (54e, 56e) mais les joueurs de Sofia semblaient regagner en confiance après avoir frôlé la correctionnelle. Il y avait notamment cette opportunité d’Aldair (52e). Ça ne durait pas non plus, seulement les Marseillais exploitaient mal leurs situations, comme ces deux frappes d’Abdallah (72e, 73e), et ce duel perdu par Maupay face à Vutsov (76e). Bezahaf aurait pu aussi bénéficier d’un penalty (80e) pour définitivement assurer une victoire, qui en restait donc là. Ce second succès de suite permet à l’OM d’entrer dans les barragistes avec une 23e place.

La suite après cette publicité

Dans les autres matchs de ce début de soirée, et avant les rencontres de 21h, où l’OL recevra Lillestrøm, on notera l’énorme déroute de Benfica sur la pelouse du Viktoria Plzen (4-0). Les Portugais ont coulé dès la première période et quittent le podium pour retomber à la 4e place. L’Union Saint-Gilloise est revenue de loin contre le Lech Poznan et accroche le nul (2-2). Le RB Salzbourg réalise une très bonne opération en dominant l’Arabat Armenia (2-0), et en profite pour gratter 12 places et passer 14e. De son côté, le Bayer Leverkusen a oublié sa défaite face à l’OM en allant gagner sur le terrain du Dinamo Zagreb (2-0), et devient le nouveau dauphin de Bournemouth. Les Cherries ont ramené les trois points de Vigo (2-1) et poursuivent leur sans-faute dans cette compétition. Enfin, l’AC Milan a fini par renverser l’Olympiakos sur son terrain. Menés à deux reprises, les Lombards l’ont emporté (4-2). Ils reviennent dans la course aux barrages (21e).

La suite après cette publicité

Les résultats des matchs de 18h45 :

Besiktas 0 - 0 Hapoël Beer Sheva : match toujours en cours

RB Salzbourg 2 - 0 Arabat Armenia : Mazurek (47e, 61e)

Viktoria Plzen 4 - 0 Benfica : Hrosovsky (30e), Adu (43e), Kabongo (44e, 46e)

Dinamo Zabreg 0 - 2 Bayer Leverkusen : Tillman (10e), Quansah (45e)

Olympiakos 2 - 4 AC Milan : Maignan (csc 31e), Silva (49e) ; Hutchinson (56e), Cisse (63e), Pulisic (71e), Moreira (90e+5)

La suite après cette publicité

OM 1 - 0 Levski Sofia : Gouiri (sp 28e)

Union Saint-Gilloise 2 - 2 Lech Poznan : Florucz (54e), Rodriguez (66e) ; Agnero (15e), Palma (18e)

Celta Vigo 1 - 2 Bournemouth : Aspas (19e) ; Rodriguez (47e), Rayan (78e)