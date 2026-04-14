Menaces avec armes et propos racistes, le Stade de Reims a vécu l’enfer à son retour de Laval

Comme un air de déjà vu. Les joueurs de Reims ont vécu dans la nuit de vendredi à samedi un événement ressemblant à celui dont avaient été victimes les Niçois en novembre dernier après leur match à Lorient. Au retour de leur nul à Laval (2-2), les joueurs marnais étaient attendus au sein même du centre d’entraînement par des supporters cagoulés et menaçants. Ces derniers ont même réussi à pénétrer dans les locaux. «Des individus se revendiquant Ultrem, pour certains cagoulés et munis d’armes par destination, se sont introduits dans notre Centre de Vie Raymond Kopa pour y attendre l’équipe de retour de Laval. Ces manières de faire ne peuvent pas être tolérées et ont profondément choqué l’ensemble du Club», dénonce l’actuel 5e de Ligue 2 et dans une mauvaise passe à l’heure actuelle. La suite du communiqué publié ce soir décrit la scène vécue par les joueurs et le staff. De quoi faire froid dans le dos.

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«La ligne rouge a été franchie. Des individus, pour certains cagoulés et munis d’armes par destination, se sont introduits dans le Centre de Vie Raymond Kopa pour y attendre les joueurs. L’arrivée des forces de l’ordre a été nécessaire pour éviter que la situation ne soit hors de contrôle, poursuit le Stade de Reims publié sur son site. La passion qui anime le monde du football est magnifique, nous entendons les frustrations et les déceptions, mais elles ne peuvent en aucun cas justifier les intimidations, propos racistes et menaces de mort, d’autant plus lorsqu’ils surviennent dans un lieu de vie où résident nos jeunes joueurs. Il est de notre responsabilité de dénoncer ces agissements. Le Club va engager des procédures judiciaires pour que de tels événements ne puissent se reproduire. Nous refusons de les minimiser et de courir le risque qu’un drame arrive. Nous voulons protéger nos salariés, nos joueurs, notre Maison de Football. Force est de constater que l’appel au calme lancé en décembre 2025, à la suite des graves blessures sur un policier, n’a pas été entendu. Le Club continuera d’être intransigeant face à toute forme de violence et réitère son appel au calme.»