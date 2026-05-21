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Ligue 1

Benjamin Pavard ciblé par une tentative de cambriolage

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Benjamin Pavard avec l'OM @Maxppp

En début de semaine, Benjamin Pavard (30 ans) a officialisé en personne son départ de l’Olympique de Marseille. Il va rentrer à Milan après son prêt. Mais Cristian Chivu a déjà fait savoir qu’il ne veut pas de lui à l’Inter. Mais le champion du monde 2018 a appris une autre mauvaise nouvelle. Le Parisien révèle que son domicile du Français a été visé par un cambriolage mercredi soir à Marseille.

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Le quotidien français précise que l’épouse du défenseur, qui a contacté la police, était présente dans la maison au moment où cinq individus se sont introduits dans le jardin de la propriété. Agés de 25 à 26 ans, les cambrioleurs, originaires de l’Ile-de-France, ont fait le voyage jusqu’à Marseille pour dérober des biens au joueur tricolore. Mais ils ont dû prendre la fuite à bord d’une Mercedes quand ils ont vu qu’ils n’étaient pas seuls dans la propriété. Ils ont été arrêtés peu après par les forces de l’ordre précise Le Parisien.

Pub. le - MAJ le
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