Polémique Alonso : Jude Bellingham pousse un énorme coup de gueule

Le départ de Xabi Alonso a suscité plusieurs polémiques. Effectivement, les médias espagnols n’ont pas manqué de souligner que plusieurs joueurs, et pas des moindres, n’avaient pas publié de message d’adieu pour leur désormais ancien entraîneur. C’est le cas de Jude Bellingham, qui a attendu ce mardi soir pour le faire. « Merci, Mister. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite tout le meilleur pour l’avenir », a-t-il lâché.

Mais il n’a clairement pas apprécié le fait que les médias aient encore rajouté une couche sur le fait qu’il ne s’entendait pas avec son ancien coach. Sur son application officielle, la star des Three Lions a ainsi poussé un gros coup de gueule : « jusqu’ici j’ai laissé trop de choses passer, espérant que la vérité soit mise en lumière à un moment ou l’autre. Mais honnêtement… Quel ramassis de conneries ! Je me sens très mal pour les gens qui croient les paroles de ces clowns et leurs "sources". Ne croyez pas tout ce que vous lisez, et ces gens qui partagent des fake news pour du click et pour rajouter de l’huile sur le feu devraient rendre des comptes ». Le message est passé.