Ligue 1
Angers : première blessure pour la recrue Anthony Lopes
@Maxppp
Coup dur pour Angers durant sa préparation estivale. Anthony Lopes s’est blessé au pouce droit lors de l’échauffement précédant le match amical face au Mans et a dû déclarer forfait avant même le coup d’envoi.
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L’ancien gardien de l’OL va désormais passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. « Sur un ballon anodin, il y a eu un rebond et il s’est tordu le pouce. On attend de voir, j’espère que ce ne sera pas trop grave », a expliqué son entraîneur Stéphane Gilli rapporte L’Équipe.
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