Angers : première blessure pour la recrue Anthony Lopes

Coup dur pour Angers durant sa préparation estivale. Anthony Lopes s’est blessé au pouce droit lors de l’échauffement précédant le match amical face au Mans et a dû déclarer forfait avant même le coup d’envoi.

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L’ancien gardien de l’OL va désormais passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. « Sur un ballon anodin, il y a eu un rebond et il s’est tordu le pouce. On attend de voir, j’espère que ce ne sera pas trop grave », a expliqué son entraîneur Stéphane Gilli rapporte L’Équipe.