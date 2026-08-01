Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Angers : première blessure pour la recrue Anthony Lopes

Par Hanif Ben Berkane
Anthony Lopes sous le maillot de l'OL @Maxppp

Coup dur pour Angers durant sa préparation estivale. Anthony Lopes s’est blessé au pouce droit lors de l’échauffement précédant le match amical face au Mans et a dû déclarer forfait avant même le coup d’envoi.

La suite après cette publicité

L’ancien gardien de l’OL va désormais passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. « Sur un ballon anodin, il y a eu un rebond et il s’est tordu le pouce. On attend de voir, j’espère que ce ne sera pas trop grave », a expliqué son entraîneur Stéphane Gilli rapporte L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Angers
Anthony Lopes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Angers Logo Angers
Anthony Lopes Anthony Lopes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier