Égypte : Mohamed Salah déclare forfait… à cause de la pelouse synthétique
L’Égypte se rendra au Soudan du Sud (le 29 septembre, 15h) dans le cadre des qualifications à la CAN 2027 sans Mohamed Salah. L’ancien joueur de Liverpool a déclaré forfait en raison de la pelouse synthétique de Djouba, a prévenu la sélection. « Le staff technique de l’équipe nationale égyptienne a décidé de laisser Mohamed Salah au repos pour le match contre le Soudan du Sud en raison de la surface de jeu », indique le communiqué avant de poursuivre.
« Il avait été convenu entre le staff technique de l’équipe nationale et Mohamed Salah, avant le match contre l’Angola, qu’il ne jouerait pas contre le Soudan du Sud. Le staff technique a privilégié cette approche afin de protéger le joueur. » Le nouveau joueur de Trabonzspor (34 ans) va donc être de repos, quelques jours après avoir été titulaire contre l’Angola (0-0). Il avait été remplacé à l’heure de jeu par son sélectionneur.
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