OM, Habib Beye : « la Ligue Europa, ce n’est pas une compétition au rabais »

L’OM a dit adieu à la Ligue des Champions mais l’OM peut encore croire à la Ligue Europa et Habib Beye n’a cessé de le répéter, ce vendredi, lors de la conférence de presse d’avant-match. Pour rappel, dans quelques heures, les Phocéens accueilleront le Stade Rennais lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 avec un objectif clair : grimper à la 5e place, synonyme de qualification en C3. Face aux journalistes, le technicien marseillais - très critiqué depuis sa prise de fonction - a d’ailleurs rappelé le caractère vital de cette rencontre.

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Objectif 5e place

«Il faudra qu’on fasse un grand match. Il y a un enjeu européen, c’est une équipe en grande forme. Il faudra de la constance, être solidaires et meilleurs dans le jeu. A domicile, on est conscients du match à faire pour battre cette équipe. En étant moyens, ça ne suffira pas. Il faut garder cette solidarité et cet état d’esprit qu’il y a eu contre Le Havre. Dans ces matchs-là, il faut être très bon», a tout d’abord lancé celui qui retrouvera son ancien club ce dimanche soir. Relancé sur la saison compliquée de l’OM, Habib Beye n’a également pas souhaité minimiser une qualification en Ligue Europa.

«Lorsque vous êtes l’OM, vous devez participer à la Coupe d’Europe. Ca ne sera pas la Ligue des Champions mais on ne peut pas galvauder la Ligue Europa. Ce n’est pas une compétition au rabais. C’est très important d’avoir des clubs français dans les coupes d’Europe. On doit prendre ce challenge avec beaucoup d’appétit. La déception est inhérente à la saison. Mais il est hors de question quand on est l’OM de galvauder une compétition comme la Ligue Europa. Ca ne serait pas respectueux. C’est donc un enjeu très important et on l’a préparé dans ce sens». Un discours qui ne devrait toutefois pas calmer la frustration des supporters marseillais mais que le coach marseillais a voulu marteler lors de ce point presse.

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Beye demande l’union sacrée

«C’est vous qui pensiez qu’il n’y aurait plus de possibilités de se qualifier pour une Coupe d’Europe. Nous, on l’a jamais pensé. A partir du moment où l’objectif de la Ligue des Champions n’est plus atteignable, on se concentre sur ce qui s’offre à nous: la qualification pour la Ligue Europa. Il n’y a pas longtemps, j’ai vu un stade, une ville vibrer pour cette compétition. C’est une compétition très importante. Les équipes qui sont dans cette compétition sont très fortes. Ce n’est pas une question de sauver la saison ou de se dire ce n’est pas si mal. Encore une fois, utiliser ces mots, c’est manquer de respect à cette compétition. Si on se qualifie, il faudra avoir la satisfaction de se qualifier pour cette compétition-là. Après, on pourra revenir sur le fait qu’on n’a pas atteint l’objectif prioritaire. Mais aujourd’hui, l’objectif, c’est ça».

Bien décidé à atteindre cet objectif, Beye a d’ailleurs conclu son intervention en envoyant un message fort à son groupe. «On a discuté dès le début de semaine en mettant en avant la solidarité des joueurs. Je leur ai dit que c’était un élément très important, qu’il faudrait avoir le même état d’esprit en étant meilleurs dans le jeu. J’ai vu un groupe investi. Il faut aussi qu’ils défendent ce qu’ils sont en tant qu’individus et ce qu’ils veulent laisser comme trace, pour ceux qui vont partir. Il faut terminer sur une note positive, il faut qu’ils soient habités par ça en tant qu’équipe et qu’individus. Laisser Marseille en Coupe d’Europe, c’est un objectif très important, l’ADN du club s’est construit à travers ça». Réponse ce dimanche un peu avant 23 heures…