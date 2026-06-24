CdM 2026 : Michael Olise est le joueur le plus créatif du tournoi

Ce mercredi, la FIFA a publié une nouvelle mise à jour de son Power Ranking de la Coupe du Monde 2026 à l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes. Ce classement est élaboré à partir de données statistiques évaluant les performances offensives, créatives et défensives des joueurs et des gardiens, qui ont joué au moins 20 minutes durant le tournoi international. Lionel Messi était le leader, mais l’Argentin de 39 ans a été dépassé malgré son doublé contre l’Autriche (2-0). Désormais, la première place revient à l’Allemand, Deniz Undav, dont le doublé face à la Côte d’Ivoire lui permet d’obtenir la meilleure note offensive (8,94).

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Il devance la Pulga (8,36) et Kylian Mbappé (8,08), double buteur contre l’Irak lundi soir. Dans la catégorie de la créativité, le Français Michael Olise occupe la première place grâce à ses deux passes décisives face à l’Irak (8.14). Il devance le Paraguayen Julio Enciso (7.87) et le Marocain Brahim Diaz (7.53). Sur le plan défensif, le Canadien Derek Cornelius conserve sa place de leader avec une note de 7,48, devant le Belge Brandon Mechele (7.33) et le Capverdien Pico Lopes (7.16). Pour rappel, ce système d’évaluation a été mis en place par Arsène Wenger.