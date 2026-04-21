Shabani Nonda candidat à la présidence de la fédération congolaise

Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais Shabani Nonda a été l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 au début des années 2000 (67 buts en 145 matches avec Monaco, 37 buts en 77 matches avec le Stade Rennais). Retraité des terrains, l’ancien buteur âgé de 49 ans vient d’annoncer qu’il avait déposé sa candidature pour devenir le prochain président de la fédération congolaise.

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« Pour moi, c’est un jour spécial. Je suis venu déposer personnellement ma candidature pour la présidence congolaise de football. C’est l’occasion pour moi de féliciter le président de la République pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d’absence. Je félicite aussi l’entraîneur et son staff, sans oublier nos vaillants joueurs qui ont fait al différence », a-t-il déclaré.