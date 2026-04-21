Shabani Nonda candidat à la présidence de la fédération congolaise
Les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais Shabani Nonda a été l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 au début des années 2000 (67 buts en 145 matches avec Monaco, 37 buts en 77 matches avec le Stade Rennais). Retraité des terrains, l’ancien buteur âgé de 49 ans vient d’annoncer qu’il avait déposé sa candidature pour devenir le prochain président de la fédération congolaise.
L’ancienne star du football congolais Shabani Nonda a officiellement déposé sa candidature à la présidence de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA).
L’ex-international aux 48 sélections, reconnu pour une carrière prolifique dans les plus grands clubs européens, entend mettre son prestige et son expérience du football professionnel au service du développement du football national. Sa candidature intervient dans un contexte particulièrement porteur, après la qualification historique des Léopards pour la Coupe du Monde 2026.
« Pour moi, c’est un jour spécial. Je suis venu déposer personnellement ma candidature pour la présidence congolaise de football. C’est l’occasion pour moi de féliciter le président de la République pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d’absence. Je félicite aussi l’entraîneur et son staff, sans oublier nos vaillants joueurs qui ont fait al différence », a-t-il déclaré.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer