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Bologne et Porto pistent Othmane Maamma

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Othmane Maamma (Maroc) @Maxppp

Meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U20, Othmane Maamma est courtisé. Selon nos informations, Bologne apprécie le profil de l’international marocain (1 sélection) et pourrait passer à l’action en cas de départ de Jonathan Rowe, annoncé du côté de l’Atalanta Bergame. Porto suit également le profil du joueur formé à Montpellier.

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La saison dernière, Maamma avait disputé 25 rencontres de Championship avec Watford, pour quatre buts et une passe décisive. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Hornets, il est valorisé à hauteur de 8 M€ selon Transfermarkt. Sa très belle Coupe du Monde U20, remportée avec le Maroc, et sa seconde partie de saison en Angleterre lui avaient ouvert les portes de la sélection A au mois de mai puisqu’il avait participé au stage de pré-liste des Lions de l’Atlas avant la Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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