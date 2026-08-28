Bologne et Porto pistent Othmane Maamma

Meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde U20, Othmane Maamma est courtisé. Selon nos informations, Bologne apprécie le profil de l’international marocain (1 sélection) et pourrait passer à l’action en cas de départ de Jonathan Rowe, annoncé du côté de l’Atalanta Bergame. Porto suit également le profil du joueur formé à Montpellier.

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La saison dernière, Maamma avait disputé 25 rencontres de Championship avec Watford, pour quatre buts et une passe décisive. Sous contrat jusqu’en 2029 avec les Hornets, il est valorisé à hauteur de 8 M€ selon Transfermarkt. Sa très belle Coupe du Monde U20, remportée avec le Maroc, et sa seconde partie de saison en Angleterre lui avaient ouvert les portes de la sélection A au mois de mai puisqu’il avait participé au stage de pré-liste des Lions de l’Atlas avant la Coupe du Monde 2026.