RC Lens : les franches confidences d’Elye Wahi sur son été agité

Cet été, le RC Lens s’est offert le joli coup Elye Wahi en guise de remplaçant à Loïs Openda. Courtisé par plusieurs grands clubs européens après sa très belle saison avec Montpellier, ponctuée par 19 buts et 6 passes décisives, le buteur de 20 ans a finalement fait le choix de rester en Ligue 1. Interrogé par L’Equipe ce vendredi, le natif de Courcouronnes a assuré que rester en France était une priorité pour lui depuis le début : «Je me suis surpris moi-même. Mon premier objectif était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n’y avait pas de clubs français, un peu Monaco seulement. Au fur et à mesure du temps, Lens est venu et on a réussi à s’entendre.»

Relancé par nos confrères sur les sollicitations des grands clubs européens, Wahi a été cash et a révélé pourquoi il n’a ni rejoint Chelsea ni l’Eintracht Francfort : «Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller. Francfort, c’était chaud. Plus que Chelsea. J’ai parlé à l’entraîneur là-bas (Dino Toppmöller), il parle français, c’était important pour moi. Il fallait attendre le départ de Randal Kolo Muani (qui a signé au PSG le dernier jour du mercato)… et attendre un départ pour venir, c’était trop compliqué. Je n’ai aucun regret.» Alors qu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but avec les Sang et Or pour le moment, Elye Wahi s’est illustré avec les Bleuets. Contre le Danemark, il est entré en jeu et a inscrit un doublé pour entériner le succès des Espoirs pour la première de Thierry Henry (4-1).