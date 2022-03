Comment le Real Madrid va reconstruire son milieu de terrain face au PSG

La suite après cette publicité

Porté depuis de longues années par son indéboulonnable trio Kroos-Casemiro-Modric au milieu de terrain, le Real Madrid va devoir faire sans contre le Paris Saint-Germain. À trois jours du 8e de finale retour de Ligue des champions, Carlo Ancelotti s'apprête à résoudre un véritable casse-tête pour composer son équipe contre Paris, entre les suspensions et les blessures, pour un match qui s'annonce comme le plus important de toute la saison 2021-2022.

En effet, le premier coup dur reste la suspension de Casemiro. À l'instar de Ferland Mendy, le Brésilien a été averti au Parc des Princes, lors du match aller (1-0), et sera donc suspendu pour ce match retour au Bernabéu. Excellent devant la défense madrilène et indispensable pour couper les transmissions entre le milieu de terrain et l'attaque adverse, Casemiro sera clairement un manque défensif pour les Merengues. Pour le remplacer au poste de sentinelle, la meilleure option reste Federico Valverde. L'Uruguayen de 23 ans, en manque de temps de jeu cette saison (21 apparitions en liga) et tout juste guéri d'une grippe, devrait en effet démarrer la rencontre.

Le Real Madrid va changer de plan contre Paris

«C'est possible, c'est l'option la plus probable. Valverde a apporté son énergie», expliquait Ancelotti après la victoire contre le Rayo Vallecano (1-0). Mais l'absence de Casemiro n'est pas le seul problème à gérer pour le technicien italien. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, mercredi, Toni Kroos n'a pas joué contre la Real Sociedad, samedi soir (4-1) et reste incertain face à Paris... même si Carlo Ancelotti entretient toujours le doute sur la présence de l'Allemand mercredi soir.

Car Kroos pourrait apporter une solution supplémentaire à la suspension de Casemiro, comme l'a expliqué Ancelotti après la victoire. «Il n'y a aucun joueur qui peut remplacer la qualité de Casemiro (...) Si Kroos joue (à son poste), la remise du ballon est meilleure, mais défensivement, il faut l'améliorer avec les deux autres joueurs du milieu». S'il est apte contre les Parisiens, Kroos prendrait donc la place de sentinelle, derrière Modrić et Valverde afin de rester dans l'optique de ne plus subir passivement comme au match aller et presser son adversaire au maximum. «Le plan était de mettre la pression sur la Real Sociedad, et ça a bien marché. L'effort physique était important, en jouant comme ça nous avons plus d'options pour bien faire mercredi», ajoutait Ancelotti samedi soir en précisant qu'il s'agissait du meilleur match de la saison.

Eduardo Camavinga a gagné des points

Et si Kroos n'est finalement pas apte, Ancelotti pourrait tout aussi bien se rabattre sur Eduardo Camavinga, auteur d'une très bonne prestation face aux Basques. Avec Modrić dans une position de relayeur, les deux Madrilènes ont surnagé techniquement au milieu de terrain. Buteurs tous les deux grâce à deux frappes de loin spectaculaires, ils ont également déployé une grosse activité défensive. Un rôle que l'ex-Rennais apprécie. «Il a un peu plus de mal en sentinelle parce que c'est un rôle où l'aspect tactique et le positionnement sont très importants», rappelait son entraîneur.

Avec Federico Valverde et Eduardo Camavinga, le Real Madrid a donc de la ressource. Mais Carlo Ancelotti n'aura pas le droit à l'erreur et devra bricoler un milieu de terrain à la fois solide défensivement, mais aussi capable de se projeter vers l'avant pour renverser le PSG. «On sait que les supporters sont importants pour nous. Nous devons pouvoir compter sur eux. Nous devons remonter un score dans un match très important avec l'aide des fans, bien sûr qu'on peut le faire», expliquait Casemiro après la victoire. Le grand absent de ce choc, mercredi prochain (21h), y croit.