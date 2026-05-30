LdC, PSG : Achraf Hakimi dans l’histoire du foot africain

Titulaire face aux Gunners à Budapest ce samedi soir, Achraf Hakimi dispute l’un des matchs les plus importants de sa carrière. Régulièrement aligné par Luis Enrique cette saison, le Marocain intègre désormais un cercle très fermé.

La suite après cette publicité

Avec 77 matchs disputés en C1, le Parisien occupe la quatrième place du classement des joueurs africains les plus capés dans la compétition européenne, devant Michael Essien (76) et derrière Mohamed Salah (98), Didier Drogba (92) et Samuel Eto’o (78).