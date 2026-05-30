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Ligue des Champions

LdC, PSG : Achraf Hakimi dans l’histoire du foot africain

Par Tom Courel
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Titulaire face aux Gunners à Budapest ce samedi soir, Achraf Hakimi dispute l’un des matchs les plus importants de sa carrière. Régulièrement aligné par Luis Enrique cette saison, le Marocain intègre désormais un cercle très fermé.

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Avec 77 matchs disputés en C1, le Parisien occupe la quatrième place du classement des joueurs africains les plus capés dans la compétition européenne, devant Michael Essien (76) et derrière Mohamed Salah (98), Didier Drogba (92) et Samuel Eto’o (78).

Pub. le - MAJ le
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