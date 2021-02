Barça : Ronald Koeman tend la main à Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Longtemps handicapé par des blessures, Samuel Umtiti n'était plus vraiment désiré au FC Barcelone. L'ancien joueur de l'OL était même invité à aller voir ailleurs afin de faciliter l'arrivée d'Eric Garcia. Finalement, le champion du monde 2018 est resté en Catalogne où Ronald Koeman compte sur lui comme il l'a avoué en conférence de presse ce mardi.

«Samuel a beaucoup amélioré son apparence physique. Il doit bien récupérer et reprendre le rythme des matchs. Je le vois bien. Il s'est entraîné sans problème et il est disponible pour jouer. Nous devrons prendre la décision et il est bien d'avoir de la compétition à ces positions de l'équipe où plusieurs joueurs peuvent prétendre». Des mots qui doivent faire plaisir au Français.