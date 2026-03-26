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Matchs Amicaux

L’Équipe de France lance parfaitement sa préparation face au Brésil : les réseaux s’enflamment

Par Arthur Leopole
1 min.
Brésil 1-2 France

Mbappé, Ekitike, Dembélé et Olise. Peu de sélectionneurs peuvent se vanter de posséder une attaque d’une telle qualité. Didier Deschamps, lui, le peut. Et c’est d’ailleurs grâce à cette puissance offensive que l’Équipe de France s’est imposée 2-1 face au Brésil de Carlo Ancelotti. Les Bleus ont d’abord ouvert le score grâce à Kylian Mbappé, parfaitement servi par Ousmane Dembélé. L’attaquant français se rapproche d’ailleurs à une longueur seulement du record de buts d’Olivier Giroud en sélection. En seconde période, Hugo Ekitike a fait le break sur une belle ouverture de Michael Olise.

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De leur côté, les Brésiliens n’ont jamais réellement mis en danger Mike Maignan, même après l’expulsion de Dayot Upamecano en début de seconde période. Réduits à dix, les Français ont subi pendant une trentaine de minutes avant d’encaisser un but de Bremer sur coup de pied arrêté. Sans conséquence puisque les hommes de Didier Deschamps se sont finalement imposés. Entre moqueries sur la réalisation du match, éloge de la puissance offensive et comparaison avec l’ancienne Seleção : les internautes se sont enflammés.

Pub. le - MAJ le
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