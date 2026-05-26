Nice, Algérie : Hicham Boudaoui s’est blessé

Hicham Boudaoui était au cœur d’une petite guerre entre l’Algérie et l’OGC Nice, puisque les Fennecs ne souhaitaient pas libérer leur milieu de terrain pour ce match de barrages L1-L2 entre l’ASSE et l’OGC Nice. Finalement, les Aiglons ont obtenu gain de cause, et Claude Puel a pu aligner son joueur sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

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Et Vladimir Petković doit l’avoir bien mauvaise en regardant le match, puisque le joueur de 26 ans s’est blessé dès le début de la rencontre, avec un coup dont il ne s’est pas remis. Il a donc dû quitter la pelouse, remplacé par Vanhoutte. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures…