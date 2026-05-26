Menu Rechercher
Commenter 11
Barrages Ligue 1

Nice, Algérie : Hicham Boudaoui s’est blessé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Hicham Boudaoui @Maxppp
ASSE 0-0 Nice

Hicham Boudaoui était au cœur d’une petite guerre entre l’Algérie et l’OGC Nice, puisque les Fennecs ne souhaitaient pas libérer leur milieu de terrain pour ce match de barrages L1-L2 entre l’ASSE et l’OGC Nice. Finalement, les Aiglons ont obtenu gain de cause, et Claude Puel a pu aligner son joueur sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.

La suite après cette publicité

Et Vladimir Petković doit l’avoir bien mauvaise en regardant le match, puisque le joueur de 26 ans s’est blessé dès le début de la rencontre, avec un coup dont il ne s’est pas remis. Il a donc dû quitter la pelouse, remplacé par Vanhoutte. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Barrages Ligue 1
Hicham Boudaoui

En savoir plus sur

Barrages Ligue 1 Barrages Ligue 1 McDonald's
Hicham Boudaoui Hicham Boudaoui
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier