CAN 2025 : trois supporters sénégalais sont sortis de prison au Maroc

Trois supporters sénégalais, condamnés après des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, ont été libérés samedi par la justice marocaine, après avoir purgé trois mois de prison ferme à l’établissement pénitentiaire d’Al Arjat 2, près de Rabat. À leur sortie, ils ont été conduits dans un poste de police près de Salé avant d’être remis en liberté, où ils ont été accueillis par des représentants de l’ambassade du Sénégal. Ils ont également dû s’acquitter d’une amende de 1 000 dirhams.

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Ces supporters avaient été condamnés pour des faits de hooliganisme liés à des dégradations de biens publics, des jets de projectiles, des heurts avec les forces de l’ordre et des tentatives d’envahissement de terrain lors de la finale. Au total, 18 supporters sénégalais avaient été poursuivis dans cette affaire. A noter que quinze d’entre eux restent incarcérés au Maroc, certains purgeant des peines allant jusqu’à un an de prison, assorties d’amendes.