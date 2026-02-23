Le retour de Gavi met déjà le feu à Barcelone et à l’Espagne

Fin septembre, le FC Barcelone avait reçu une bien triste nouvelle. Gavi était ainsi touché, puis opéré, du ménisque de son genou droit, et ce alors qu’il peinait déjà à retrouver son véritable niveau après des blessures précédentes déjà compliquées. Ces derniers jours, le club catalan a cependant partagé de nombreux clichés sur ses médias officiels dans lesquels on peut voir le milieu de 21 ans s’entraîner avec ses coéquipiers et terminer sa longue phase de récupération. Après cinq mois d’éloignement des terrains, le joueur formé à La Masia est donc sur le point de revenir.

La presse catalane fait d’ailleurs des révélations sur son retour, qui sera progressif. Sans trop de surprise, le staff du FC Barcelone ne veut pas brusquer le joueur ni prendre de risques en se précipitant. Les entraîneurs et spécialistes du Barça vont ainsi progressivement augmenter sa charge de travail et son rythme pour que ses articulations s’habituent, jusqu’à ce qu’il retrouve une condition de joueur de haut niveau. Il ne faut ainsi pas s’attendre à le voir sur les pelouses lors des prochaines échéances du Barça, mais plutôt attendre l’après-trêve internationale du mois de mars. Une chose est sûre, à Barcelone, tout le monde se frotte déjà les mains à l’idée de le revoir à l’œuvre.

Le Mondial dans le viseur

Le club veut aussi soigner l’aspect mental, et protéger le joueur, qui se sait très attendu, que ce soit par les fans et par la presse. Le milieu de terrain a à cœur de prouver son niveau, lui qui était un temps considéré comme un top prospect, mais le Barça sait que ceci peut aussi être contre-productif pour lui. Gavi vise aussi le Mondial en fin de saison, et il sait que s’il revient à son niveau, une place lui sera réservée dans l’avion qui s’envolera pour les États-Unis en été. Sport indique d’ailleurs que Luis de la Fuente a parlé avec lui à de nombreuses reprises ces derniers mois et qu’il est prêt à l’attendre, lui qui est vraiment fan de son profil et qui a clairement fait du Blaugrana un de ses chouchous.

Gavi devrait donc avoir deux mois pour faire ses preuves, sachant qu’il doit aussi convaincre Hansi Flick. N’oublions pas qu’avant sa blessure, il était remplaçant, et les places sont chères au milieu à Barcelone. Pedri est clairement intouchable pour des raisons évidentes, et tout indique qu’il devrait lutter avec Frenkie de Jong pour cette place restante, alors que d’autres joueurs de qualité comme Marc Bernal sont aussi à prendre en compte dans l’équation. Mais on le sait, la grinta et le caractère trempé de Gavi peuvent faire la différence dans une équipe qui en manque cruellement. Rendez-vous dans quelques semaines…