Brésil : Neymar a complètement renversé la situation !

C’est une grosse information dévoilée par la presse brésilienne ce vendredi après-midi. Plus appelé en séléction brésilienne depuis trois ans et sa blessure face à l’Uruguya, Neymar n’a pas caché son ambition de jouer le Mondial 2026 cet été. Et alors qu’il ne semblait plus vraiment dans les petits papiers de Carlo Ancelotti, l’ancienne star du PSG a visiblement renversé la situation.

La suite après cette publicité

Selon ESPN Brazil, Neymar, qui était encore très loin de la liste il y a quelques semaines, devrait visiblement bien y figurer. Il semble avoir convaincu Ancelotti ces dernières semaines alors qu’il sort de 9 titularisations consécutives. Sa présence devrait pousser João Pedro vers la sortie selon le média brésilien. Réponse ce samedi avec l’annonce de la liste.