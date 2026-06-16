Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

La Coupe du Monde 2026 continue aujourd’hui avec un programme TV copieux et notamment l’entrée en lice de l’équipe de France. Dans le groupe I, les vice-champions du monde vont croiser le fer avec le Sénégal, officiellement finaliste de la dernière CAN 2025 après que son titre a été retiré par la CAF. Les deux sélections vont s’affronter à New York. Une rencontre à suivre à 21 heures sur beIN Sports et M6.

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Des chaînes où vous pourrez également suivre l’autre match de ce groupe entre l’Irak et la Norvège. Les deux sélections enchaîneront à minuit du côté de Boston. Plus tard dans la nuit, l’Argentine, tenante du titre, lancera son tournoi face à l’Algérie dans le groupe J. Le coup d’envoi de la rencontre qui se déroulera à Kansas City sera donné à 3h du matin sur beIN Sports. La chaîne de télévision diffusera également à 6 heures du matin le match entre l’Autriche et la Jordanie.

Mardi 16 juin :

-à 21 heures (heure française) - Groupe I : France-Sénégal (beIN Sports, M6)

-à 00h00 (heure française) - Groupe I : Irak-Norvège (beIN Sports, M6)

Mercredi 17 juin :

-à 3 heures (heure française) - Groupe J : Argentine-Algérie (beIN Sports)

-à 6 heures (heure française) - Groupe J : Autriche-Jordanie (beIN Sports)