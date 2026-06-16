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Coupe du Monde 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Par Dahbia Hattabi
1 min.
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France Sénégal

La Coupe du Monde 2026 continue aujourd’hui avec un programme TV copieux et notamment l’entrée en lice de l’équipe de France. Dans le groupe I, les vice-champions du monde vont croiser le fer avec le Sénégal, officiellement finaliste de la dernière CAN 2025 après que son titre a été retiré par la CAF. Les deux sélections vont s’affronter à New York. Une rencontre à suivre à 21 heures sur beIN Sports et M6.

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Des chaînes où vous pourrez également suivre l’autre match de ce groupe entre l’Irak et la Norvège. Les deux sélections enchaîneront à minuit du côté de Boston. Plus tard dans la nuit, l’Argentine, tenante du titre, lancera son tournoi face à l’Algérie dans le groupe J. Le coup d’envoi de la rencontre qui se déroulera à Kansas City sera donné à 3h du matin sur beIN Sports. La chaîne de télévision diffusera également à 6 heures du matin le match entre l’Autriche et la Jordanie.

Mardi 16 juin :

-à 21 heures (heure française) - Groupe I : France-Sénégal (beIN Sports, M6)

-à 00h00 (heure française) - Groupe I : Irak-Norvège (beIN Sports, M6)

Mercredi 17 juin :

-à 3 heures (heure française) - Groupe J : Argentine-Algérie (beIN Sports)

-à 6 heures (heure française) - Groupe J : Autriche-Jordanie (beIN Sports)

Pub. le - MAJ le
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