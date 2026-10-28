Le RC Lens prend une décision radicale contre ses supporters

Le RC Lens a décidé de frapper fort après les graves incidents survenus lors de son déplacement à Bruges (3-0) en Ligue des champions. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le club artésien a confirmé sa décision de fermer le parcage visiteur pour le derby du Nord face au LOSC vendredi. Une sanction prise directement par la direction lensoise, qui dénonce les comportements de certains de ses supporters en Belgique. Lors de cette rencontre, pas moins de 132 engins pyrotechniques avaient été recensés par l’UEFA dans le parcage sang et or. Plusieurs projectiles avaient notamment été lancés en direction de la pelouse et d’autres supporters, dont des personnes à mobilité réduite directement touchées. Un stadier avait également été blessé par des pétards, tandis que l’arbitre avait été contraint d’interrompre temporairement la rencontre. « Une ligne rouge a été franchie », dénonce le Racing, qui estime que ces agissements ont dépassé le simple cadre des animations en tribunes. Le club précise également que l’utilisation massive de fumigènes avait été décidée collectivement avant le match, malgré un sursis de fermeture de parcage déjà en vigueur.

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Dans son communiqué, le RC Lens justifie cette décision par la nécessité de sanctionner les responsables, mais aussi d’éviter de nouveaux débordements lors d’un derby particulièrement sensible. « Le club considère que le sens des responsabilités auquel chacun s’était engagé a été bafoué », explique la direction, qui rappelle que des engagements avaient été pris avec les groupes de supporters pour garantir la sécurité de tous. Cette décision intervient alors que l’UEFA a déjà infligé 80 000 euros d’amende au Racing, ainsi qu’une interdiction de déplacement pour ses supporters à Leipzig, le 24 novembre, et à Liverpool, le 27 janvier, avec une rencontre supplémentaire en sursis. Le club annonce par ailleurs vouloir renforcer sa lutte contre les comportements dangereux, notamment en interdisant l’accès au stade aux personnes portant une cagoule et en privilégiant désormais les plaintes nominatives lorsque cela sera possible. Conscient de pénaliser également des supporters qui n’ont participé à aucun incident, Lens assume néanmoins une mesure qu’il juge indispensable pour préserver la sécurité et l’image du club.