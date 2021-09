PSG : un arbitre bien connu par Kylian Mbappé au sifflet contre Manchester City

L'arbitre de PSG-Manchester City est connu. Deux jours avant le premier choc européen du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, contre Manchester City, l'arbitre espagnol Carlos del Cerro Grande a été nommé pour prendre le sifflet. Avec 24 rencontres de Ligue des Champions à son actif, l'homme de 45 ans a déjà arbitré les Skyblues à cinq reprises : lors de la saison 2018-2019 (face au Shakhtar et Schalke), une fois en 2019-2020 (contre le Dinamo Zagreb) et deux fois en 2020-21 (contre l'Olympiacos et Dortmund).

Pourtant, il n'est pas inconnu de la part de tous les Parisiens, et notamment de Kylian Mbappé. En effet, l'Espagnol était au sifflet lors de France-Allemagne, le premier match de l’Euro 2021 de l'équipe de France, le 15 juin, à Munich. Il avait notamment été critiqué pour ne pas avoir signalé un gros contact sur Benjamin Pavard et une action très discutée de Mats Hummels sur Kylian Mbappé dans la surface de réparation, mais il n'avait pas sifflé de penalty pour les Bleus. Au Parc des Princes, ce mardi, Carlos del Cerro Grande devra éviter toute polémique.