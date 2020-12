PSG - Lorient : les compos probables

La suite après cette publicité

Réaction attendue ce mercredi soir au Parc des Princes. Après sa défaite dimanche contre l'Olympique Lyonnais (0-1, 14e journée de Ligue 1), le Paris SG est attendu au tournant ce mercredi soir face au FC Lorient (15e journée de L1). Pour reprendre le chemin des victoires, Thomas Tuchel a décidé de procéder à de nombreux changements dans son onze de départ.

Sergio Rico gardera les buts pour faire souffler Keylor Navas et dirigera une défense expérimentale, avec Alessandro Florenzi à droite, Layvin Kurzawa à gauche et la paire Thimothée Pembélé-Thilo Kehrer dans l'axe. Dans l'entrejeu aussi, du changement, avec Ander Herrera et Rafinha vraisemblablement alignés aux côtés de Leandro Paredes, même si Idrissa Gueye pourrait lui aussi être relancé.

Défense renforcée chez les Merlus

En attaque, enfin, en l'absence de Neymar, il y a moins de doutes. Angel Di Maria et Kylian Mbappé partent ainsi favoris pour occuper les ailes, tandis que Moise Kean occupera la pointe de l'attaque. Du côté des Merlus, Christophe Pélissier songerait à un 5-4-1 devant Paul Nardi. Le coach opterait donc pour un système renforcé défensivement, avec Hergault et Le Goff sur les flancs et le trio Jérémy Morel-Nicolas Fontaine-Andrew Gravillon dans l'axe.

Au milieu, Enzo Le Fée tient la corde pour démarrer aux côtés de Thomas Monconduit, aux dépens de l'expérimenté Fabien Lemoine. Armand Laurienté, à droite, et Yoane Wissa, à gauche, animeront les couloirs et tenteront de servir au mieux le n° 9 du soir, le Nigérian Terem Moffi, préféré à l'Autrichien Adrian Grbic ou Pierre-Yves Hamel.