PSG - Real Sociedad : Luis Enrique revient sur son coup de gueule

Bousculé en première période, le Paris Saint-Germain s’en est finalement remis à son trio offensif pour venir à bout de la Real Sociedad (2-0) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Une belle option prise par le club de la capitale avant le retour, prévu le 5 mars prochain. Agacé du rendement de ses joueurs au cours du premier acte, Luis Enrique a, malgré tout, poussé un coup de gueule à la pause. Un événement qui n’a pas manqué de faire réagir le vestiaire mais sur lequel l’intéressé a préféré botter en touche…

«Ce que j’ai dit à mes joueurs à la pause ? Je ne me rappelle plus (rires). Les cuisiniers ne donnent jamais leur recette. Ce sont les joueurs qui ont cru en eux. Je vous le dis depuis le début, c’est un jeu. On aurait pu perdre. Il faut être fidèle à soi-même. Les supporters, quand ils sont venus nous voir au centre d’entraînement, nous ont dit que ce n’était pas grave si on ne gagnait pas la Ligue des champions. Ils ont raison. Le football est un jeu. Si on perd, tout le monde reprend ensuite le cours de sa vie», confiait ainsi l’ancien sélectionneur de la Roja en conférence de presse. Une chose est sûre, la sortie musclée du coach espagnol envers ses protégés s’est avérée payante…