Arsenal - Manchester United : les compositions probables

Ce dimanche, à 17h30, Arsenal reçoit Manchester United à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 4e journée de Premier League. Le week-end dernier, les Gunners ont concédé le nul lors du derby londonien face à Fulham (2-2). Une contre-performance au vue de la rencontre, qui voyait les Cottagers être réduits à 10 mais tout de même égaliser à la 87e par l’intermédiaire de João Palhinha, dont le transfert au Bayern Munich a été avorté. De leur côté, les Red Devils sortent d’une victoire compliquée face à Nottingham Forrest (3-2). Les hommes d’Erik ten Hag, menés par deux buts d’écart dès la 4e minute de jeu, ont fait preuve de caractère pour s’imposer. Mais Manchester United peine à impressionner, alors quoi de mieux que de frapper un grand coup à l’extérieur face à Arsenal. La grosse tuile. Samedi, le Ghana annonçait sa liste de joueurs convoqués pour affronter la République centrafricaine, sans Thomas Partey, blessé pour plusieurs semaines. Une bien mauvaise nouvelle pour Mikel Arteta, qui doit déjà faire sans Jurriën Timber notamment, bien que Takehiro Tomiyasu ne revienne d’une suspension. Les Red Devils aussi, sont touchés par plusieurs blessures. À commencer par Raphaël Varane, indisponible, tout comme Luke Shaw, gravement blessé. Mason Mount et Tyrell Malacia ne prendront pas non plus part à la rencontre. Mais Rasmus Hojlund et Sergio Reguilon, eux, pourraient connaître leurs grands débuts.

Si la blessure de Thomas Partey devrait changer l’animation des Gunners, Mikel Arteta pourrait bien remettre Ben White au poste de latéral droit dans son fameux 4-3-3. Voire donc Gabriel dans l’axe avec William Saliba et Zinchenko à gauche. Juste devant Aaron Ramsdale au but. Dans l’entrejeu, Declan Rice devrait couvrir Kai Havertz et Martin Odegaard, pendant que Martinelli, Trossard et Bukayo Saka devraient combiner en attaque, en attendant l’entrée probable de Gabriel Jesus, de retour depuis peu. Erik ten Hag va devoir bricoler, sûrement dans un 4-2-3-1. André Onana dans les cages, mais derrière, plusieurs changements. À gauche déjà, Diogo Dalot devrait être titulaire, accompagné par Martinez, Lindelof et Aaron Wan-Bissaka, à droite. Devant la défense, Eriksen et Casemiro, comme face à Forrest, devraient être aligné. Bruno Fernandes en meneur de jeu, bien épaulé par Rashford et Antony sur les ailes. Et c’est là que la grosse interrogation de la rencontre arrive. Rasmus Hojlund connaîtra-t-il enfin ses grands débuts ? Sera-t-il titulaire dès le coup de sifflet ? Le joueur est apte et devrait commencer à la pointe de l’attaque.

