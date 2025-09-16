OM : Medhi Benatia évoque déjà le match face au PSG

Ce mardi soir, l’OM a débuté sa campagne de Ligue des Champions par une défaite face au Real Madrid (1-2). Une défaite frustrante tant l’OM aurait pu réussir à faire un résultat, surtout en supériorité numérique en fin de match. Après la rencontre, le directeur sportif Benatia a été questionné sur ce match et s’il avait donné, malgré la défaite, confiance à l’OM avant d’affronter le PSG.

« En confiance avant Paris ? C’est un grand mot. Tu sors avec une défaite. Mais en tout cas, tu dois prendre en considération qu’on est capable de faire déjouer une top équipe. Et donc le PSG, avec nos supporters, à la maison, on attend ce genre de prestation mais avec plus d’envie et de personnalité. Car, comme je l’ai dit, je regrette ces 30 premières minutes, on avait préparé le match pour jouer plus que ce qu’on a fait. Mais pour avoir joué ici, je sais que ce n’est pas évident. C’est la loi des gros, et le Real Madrid, c’est un gros. »