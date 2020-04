Man City : la raison pour laquelle Kevin De Bruyne rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo

À l'image des lives sur Instagram, les joueurs de football profitent de l'arrêt des compétitions pour consacrer du temps à leur communauté. Kevin de Bruyne a lui répondu à quelques questions pour Football Daily. Au cours de cet entretien, il a notamment révélé qu'il préfère évoluer avec de grands attaquants plutôt qu'avec des milieux de terrain de très grande qualité.

À la question : « aurais-tu aimé jouer avec Xavi ou Iniesta ?», l'international belge a ainsi répondu : « je préférerais quelqu'un comme Thierry Henry, que j'ai connu en équipe nationale belge, ou même Cristiano Ronaldo. Pour un joueur créatif comme moi, c'est bien d'avoir quelqu'un de rapide, qui peut prendre la profondeur. » Le milieu de terrain s'est ensuite justifié sur un ton ironique : « je pourrais même balancer un centre à trois mètres de haut, Ronaldo parviendrait quand même à le reprendre. Je donnerais encore plus de passes décisives avec lui dans l'équipe. » Et avec 16 passes décisives en Premier League cette saison, à combien en serait-il s'il distillait les caviars au quintuple Ballon d'Or...

🗣"Maybe @ThierryHenry or @Cristiano"



🗣"He would make my assists go up" 🤣@DeBruyneKev on who he would love to play with! pic.twitter.com/nkVwai4aNR