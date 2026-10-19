Ballon d’Or : Kylian Mbappé savait qu’il allait énerver les Français…

Le mois dernier, Kylian Mbappé, avec Lamine Yamal, a lancé une véritable campagne médiatique en vue du Ballon d’Or. Une course aux punchlines au cours de laquelle le capitaine de l’équipe de France n’a pas hésité à vanter ses performances. Le Bondynois avait déclaré que ses prestations à la Coupe du Monde avaient « brûlé la rétine », et se considérait comme « l’élu ». Enfin, il n’avait pas tremblé lors d’une conférence de presse avec le Real Madrid.

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Lorsqu’un journaliste lui demandait qui était le meilleur joueur du monde, Mbappé avait répondu instantanément. « Moi, toujours. Mais c’est très personnel. Chacun a son opinion. Il y en a qui pensent que je suis le meilleur, d’autres que non. Je pense que cette année peut être la bonne pour gagner le Ballon d’Or. » Capable d’afficher haut et fort ses ambitions, quitte à froisser certains de ses amis comme Ousmane Dembélé, Mbappé avait fini par agacer en France. Jugé trop prétentieux

dans cette course au Ballon d’Or, le Merengue n’a pas été surpris par la réaction des Français.

«Je connais la culture de mon pays»

Sacré Onze d’Or 2026, l’attaquant de 27 ans a profité d’une interview accordée à Onze Mondial pour revenir sur ce moment. Interrogé sur une façon de faire «à l’américaine, un peu moins comprise en France», Mbappé a rapidement coupé la question. « Un peu ? », a-t-il répondu, avant d’éclater de rire et de poursuivre. « Oui, je comprends tout. Quand on parlait de comprendre le contexte, je sais parfaitement dans quel contexte je suis et dans quel pays je suis. Je connais l’histoire de mon pays, je connais la culture de mon pays, donc je sais ce que ça peut provoquer quand je dis des choses comme ça », a-t-il expliqué, avant de conclure.

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Kylian Mbappé mérite-t-il le Ballon d'Or ? OUI : il est le meilleur buteur au monde NON : il n'a gagné aucun trophée Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Maintenant, la vérité, c’est qu’avant de le dire, je sais que je peux assumer si ça se passe bien et que je peux assumer si ça se passe mal, parce que ma personnalité est comme ça, je peux supporter cette charge-là. Quand je le dis, c’est à la fois parce que je le pense et parce que c’est une motivation. Pour faire de grandes choses, tu ne peux pas rentrer sur un terrain en te disant que les autres peuvent le faire mieux que toi. Ce serait te mettre une limite, te mettre une barrière. C’est une mentalité que j’ai, que d’autres n’ont peut-être pas, et c’est le principe d’une mentalité : chacun a la sienne. La mienne, c’est celle-là, et j’essaie de toujours me surpasser en me disant que s’il y a quelqu’un qui peut le faire, c’est moi. » On ne peut pas reprocher à Kylian Mbappé de ne pas assumer ses propos.