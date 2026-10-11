Rennes : le bijou d’Esteban Lepaul face à Auxerre

Esteban Lepaul n’a pas perdu de temps pour se remettre en évidence avec le Stade Rennais. De retour de sélection, l’attaquant français n’a eu besoin que de quinze minutes pour trouver le chemin des filets face à l’AJ Auxerre, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Sur une superbe ouverture de Cresswell depuis son propre camp, Lepaul a parfaitement attaqué la profondeur pour se retrouver seul face au gardien auxerroise et reprendre en première intention. Plein de sang-froid, le Rennais a finalement trompé le portier adverse (1-0, 15e). Une réalisation pleine de maîtrise qui permet à l’attaquant d’inscrire son quatrième but de la saison en championnat.

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RETOUR GAGNANT POUR ESTÉBAN LEPAUL ! 🇫🇷 4e but de la saison pour l’attaquant du @staderennais 🚀 #SRFCAJA https://t.co/Esh6DxMiHn — L1+ (@ligue1plus) October 11, 2026

Mais malgré cette entame idéale, Rennes n’est pas parvenu à conserver longtemps son avantage. Dix minutes après l’ouverture du score, Auxerre a réagi par l’intermédiaire de Cameron Archer, auteur du but égalisateur à la 25e minute (1-1). Les deux formations ont donc regagné les vestiaires dos à dos, laissant la rencontre totalement ouverte pour la seconde période.