Ligue 1 : l'OL et Aulas bientôt fixés pour leurs recours

S'il a multiplié les sorties médiatiques remarquées ces derniers temps après l'annulation de la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas a aussi engagés deux recours auprès du tribunal administratif concernant l'arrêt de la saison et la façon dont le classement final a été décidé.

Et dans des propos rapportés par l'AFP, le président rhodanien a fait savoir que la décision de la justice devrait tomber « avant la fin mai ». On devrait donc rapidement être fixé, et nul doute que, quelle que soit la décision finale, elle suscitera de vives réactions de tous les côtés...