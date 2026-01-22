L’Atlético de Madrid prépare des grosses arrivées

L’Atlético n’a pas dit son dernier mot durant ce mercato. En effet, Mateu Alemany, le directeur du football professionnel du club espagnol, a indiqué ce mercredi qu’il dispose d’une « vision très claire », qu’il définit en accord avec le coach Diego Simeone, concernant les besoins de l’effectif lors de cette fenêtre hivernale. L’objectif serait de pouvoir recruter un ou deux joueurs de très haut niveau. Par ailleurs, le responsable s’est confié à Movistar avant le coup d’envoi du match de Ligue des champions face à Galatasaray hier (1-1) : « qu’une signature se concrétise ou non, on ne sait jamais. Mais nous savons parfaitement, avec le Mister, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons et le profil que nous recherchons. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps afin de voir si un marché compliqué et peu favorable peut nous offrir l’opportunité de faire venir un ou deux joueurs de grande qualité ».

Alemany a d’ailleurs insisté sur le fait que cette stratégie a été longuement discutée et validée avec l’entraîneur et son staff : « le plan est clair, partagé et approfondi avec le Mister et son équipe, et nous irons jusqu’au bout de cette ligne directrice. Il reste dix jours, nous verrons ce que cela donnera », a-t-il ajouté sereinement. À la suite de la conversation, le dirigeant a fermement écarté toute possibilité de départ de Thiago Almada (24 ans) vers Galatasaray cet hiver, contrairement aux dernières informations : « c’est exclu ». a-t-il sèchement répondu au média. Le milieu de terrain argentin, champion du monde en 2022, restera donc bien au cœur de l’effectif de Diego Simeone au mois de janvier.